هزة ارضية بجنوب شرق ايران .

طهران 28 أبريل 2017 (وال) -ضربت هزة ارضية بقوة 9ر4 درجات على مقياس ريشتر اليوم الجمعة مناطق من جابهار في محافظة سيستان وبلوجستان بجنوب شرق ايران . ونقلت وكالة الانباء الايرانية "ارنا" عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الهزة الارضية وقعت عند الساعة الواحدة وسبع وخمسين دقيقة فجرا بالتوقيت المحلي لايران. وذكر ان مركز الهزة الارضية كان على بعد 320 كم من مدينة جابهار بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران وعلى بعد 323 كم من الحدود الباكستانية . ولم ترد بعد اية تقارير عن وقوع خسائر جراء هذه الهزة .