الجيش اللبنانى : ثلاث طائرات اسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية .

بيروت 28 أبريل 2017 (وال)-اعلن الجيش اللبنانى إن ثلاث طائرات اسرائيلية اخترقت امس الأجواء اللبنانية. وذكر بيان للجيش اللبناني امس الخميس أن طائرة استطلاع تابعة لاسرائيل اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة كفركلا . وأضاف البيان أن طائرتين حربيتن تابعتان لإسرائيل اخترقتا الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة شكا ثم غادرتا الأجواء عند من فوق البحر مقابل البلدة المذكورة.