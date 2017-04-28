تركيا: الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا .

أنقرة 28 أبريل 2017 (وال)- أظهرت النتائج النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي في تركيا تصويت 25 مليونا و157 ألفا و463 ناخبا بـ "نعم" و23 مليونا و779 ألفا و141 ناخبا بـ "لا" . ونقلت وكالة أنباء الاناضول التركية عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا "سعدي غوفن" أعلانه في مؤتمر صحفي امس الخميس النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي شهدته تركيا في 16 إبريل الجاري . وقال غوفن إن 25 مليونا و157 ألفا و463 ناخبا صوتوا بـ "نعم" في الاستفتاء في حين صوت 23 مليونا و779 ألفا و141 ناخبا بـ"لا". وتتضمن التعديلات الدستورية التي طرحت في الاستفتاء الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي وزيادة عدد النواب من 550 إلى 600 نائب وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية من 25 إلى 18 عاما. يشار إلى أن تركيا شهدت يوم السادس عشر من إبريل الجاري استفتاء شعبيا على تعديلات دستورية تسمح بتحويل نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.