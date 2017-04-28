القنصلية الروسية في إسطنبول: الضباب سبب غرق سفينة أسطول البحر الأسود .

موسكو 28أبريل 2017 (وال)-أعلن الملحق الإعلامي بالقنصلية الروسية في إسطنبول "سيرجي لوسيف" امس الخميس أنه وفقا للفرضيات الأولية السبب المحتمل لتحطم سفينة أسطول البحر الأسود الروسي "ليمان" قد يكون سوء الأحوال الجوية وبالأخص الضباب. وقال المتحدث في تصريح خاص لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية "سبب تحطم السفينة الروسية حسب المعطيات الأولية يمكن أن يكون سوء الأحوال الجوية الضباب". وفي سياق متصل قال المتحدث في مديرية خفر السواحل التركية في إسطنبول لوكالة "سبوتنيك" أن طاقم سفينة "ليمان " الذين تم إنقاذهم من السفينة الغارقة في البحر الأسود ينقلون بواسطة قوارب البحرية التركية . وأضاف المتحدث "يتم توجيه حاليا طاقم السفينة الروسية الغارقة عبر سفينة حربية تركية قبل وصول السفينة الروسية هم سيكونون على سفينتنا". وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفينة "ليمان" التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي غرقت جراء الخرق الذي أصابها بعد اصطدامها بسفينة أخرى مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم على قيد الحياة وبصحة جيدة. وأكدت الوزارة أن السفينة الروسية "أولويتار" تتجه نحو مكان وقوع الحادث الذي يبعد عنها مسافة 5ر1 ميل لنقل جميع أفراد طاقم السفينة إلى قاعدة أسطول البحر الأسود. وبحث رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي دميتري مدفيديف حادث السفينة الروسية " ليمان" في البحر الأسود .