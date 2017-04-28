تعرض أكثر من 300 طالب لتسمم غذائي في فرنسا .

باريس 28أبريل 2017 (وال)-اعلنت سلطات محلية فرنسية ان أكثر من 300 طالب اصيبوا بحالة إعياء امس الخميس بسبب ما يشتبه في كونه تسمما غذائيا في مدينة روان شمال شرق فرنسا حسب ما اعلنت السلطات المحلية. ويعاني الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين 3 و 12 عاما من أعراض قيء وغثيان عقب تناول وجبات غداء مدرسية تم إعدادها بالمطعم الرئيسي فى المنطقة. ونقلت مصادر اعلامية عن مدير مكتب شرطة نورماندي "تلقى الأطفال العلاج على أيدي مجموعة شملت أطباء وممرضات وفرق إنقاذ في 41 مدرسة و6 رياض أطفال." وتم ارسال 25 طفلا إلى خدمات الطوارىء فيما خضع الآخرون للعلاج في مدارسهم بعد ملاحظة اصابة العديد.