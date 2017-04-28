اقتحام برلمان مقدونيا بعد انتخاب رئيس له من أصل ألباني .

سكوبي 28أبريل 2017 (وال)-اقتحم محتجون البرلمان المقدوني بعد تصويت التحالف الديمقراطي الاشتراكي الحاكم وأحزاب يهيمن عليها المنحدرون من أصل ألباني لصالح انتخاب "طلعت شافيري" ذي الجذور الألبانية رئيسا للبرلمان . وذكرت مصادر اعلامية امس الخميس إصابة زعيم المعارضة زوران زائيف بجروح طفيفة خلال الاقتحام مشيرة الى ان شافيري اصبح أول سياسي من أصل ألباني يرأس البرلمان في مقدونيا منذ استقلالها عام 1991 عن يوغوسلافيا. وكانت مقدونيا على شفا حرب أهلية خلال تمرد الأقلية الألبانية عام 2001 قبل أن تنجح وساطة دولية في نزع فتيل الأزمة.