إصابة فلسطينيين بالرصاص الحي خلال تجدد المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالخليل .

رام اله 28أبريل 2017 (وال)-أصيب مساء امس الخميس مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال وسط مدينة الخليل كما أصيب عدد اخر بالاختناق خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال المحافظة. وقالت مصادر طبية في مستشفى عالية الحكومي إن مواطنين وصلا إلى قسم الطوارئ جراء اصابتهما بالرصاص كما يتلقى اخرون العلاج جراء تعرضهم للغاز السام المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط . وفي سياق مماثل اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة الظهر القريبة من مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي بلدة بيت أمر أسفرت عن إصابة العديد من المواطنين بالاختناق وأسعفوا ميدانيا.