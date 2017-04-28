الأمم المتحدة تحث على حماية المدنيين الأفغان إزاء استمرار ارتفاع عدد الضحايا .

الأمم المتحدة 28أبريل 2017 (وال)-حثت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان امس الخميس كافة أطراف الصراع على توفير حماية أكبر للمدنيين. وقال تاداميتشي ياماموتو رئيس البعثة في بيان صحفي إن البعثة تحث كافة أطراف الصراع على "اتخاذ إجراءات فورية وملموسة" لتوفير حماية أفضل للمدنيين من الأذى حيث تظهر بيانات 2017 "استمرار ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين" موضحا ان المدنيين مع تزايد أعداد النساء والأطفال هم من يتحملون وطأة الصراع إلى حد كبير." واضاف "باقتراب ما يسمى موسم القتال أدعو كافة الاطراف إلى اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة لمنع الايذاء غير الضروري وغير المقبول الذي قد يصيب المدنيين."