الرئيس الروسي يصف اليابان ب"الشريك الواعد" .

موسكو 28أبريل 2017 (وال)- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في موسكوامس الخميس إن "اليابان تعد شريكا واعدا لروسيا" مشيرا إلى إمكانية حدوث تقدم في الاتصالات الثنائية. وأضاف بوتين - في مستهل اللقاء "نحن سعداء جدا لرؤيتكم في عاصمة روسيا ونتذكر كيف رحبتم بنا بحرارة في اليابان..اليابان هي جارتنا الطيبة وشريكتنا الواعدة جدا". وأعرب الرئيس الروسي عن مله أن تأتي هذه الزيار بثمارها لمصلحة البلدين.