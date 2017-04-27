مباراة المنتخب الليبي أمام سيشل ستقام في المغرب.

طرابلس 27 أبريل 2017 (وال)- قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم إقامة مباراة المنتخب الأول أمام سيشل، في مستهل تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019 ، في المغرب بدلاً عن تونس، والتي من المقرر إقامتها في الثاني عشر من شهر يونيو المقبل. وتضم المجموعة الخامسة كلا من ليبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وسيشل. من جهة أخرى، أكد "جلال الدامجة" مدرب المنتخب الوطني أن مباراة ليبيا مع منتخب مصر للمحليين الودية ألغيت بسبب التوقيت، حيث طلب الاتحاد المصري أن تقام في العاشر من يونيو في مصر، وهو ما يتعارض مع مباراة ليبيا وسيشل. وقال الدامجة إن المنتخب سيواجه سيشل يوم 11 أو 12 يونيو المقبل بالمغرب ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، أي بعد أسبوع من مواجهته الودية مع منتخب المحليين المغربي. ...(وال)...