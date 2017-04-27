غرق سفينة استطلاع روسية قرب مضيق البوسفور وإنقاذ جميع أفراد طاقمها.

موسكو 27 أبريل 2017 (وال) - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن سفينة استطلاع تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي غرقت قرب مدخل مضيق البوسفور بعد اصطدامها بسفينة تجارية مشيرة إلى أنه تم إنقاذ جميع أفراد طاقمها. وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع على بعد 40 كيلومترا من مدخل مضيق البوسفور عندما اصطدمت السفينة الروسية "ليمان" بالسفينة التجارية "اشوت-7" التي تحمل علم دولة طوغو مما أسفر عن حدوث فجوة في الجزء الغاطس من السفينة. ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن خفر السواحل التركي قوله أنه تم إجلاء 78 عسكريا روسيا من سفينة الاستطلاع الروسية "ليمان" بعد اصطدامها بسفينة تجارية شمال غربي مضيق البوسفور. وكانت قناة "إن تي في" التركية قد تحدثت عن فقدان 15 من البحارة الروس الذين كانوا على متن سفينة الاستطلاع لكن خفر السواحل التركي أكد إنقاذ جميع الأشخاص الذين كانوا على متن كلا السفينتين.