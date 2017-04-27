مؤتمر استثنائي للحزب الحاكم في تركيا يوم 21 مايو المقبل .

إسطنبول 27 أبريل 2017 (وال) - يعقد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا يوم 21 ماي المقبل مؤتمرا استثنائيا لإعادة ضم الرئيس رجب طيب اردوغان الى صفوفه بعد فوزه في الاستفتاء حول توسيع صلاحياته بحسب ما أفادت وسائل اعلام محلية اليوم الخميس. ونقلت صحيفة (حرييت) عن مسؤول في حزب "العدالة والتنمية" قوله إن أردوغان سيكون مرشحا خلال هذا المؤتمر لرئاسة الحزب" الذي يتولى الحكم في تركيا منذ العام 2002. وكان ابراهيم كالين, المتحدث باسم الرئيس التركي صرح أول أمس الاثنين ان تولي اردوغان زعامة الحزب الحاكم سيطرح للمناقشة في اجتماع 21 مايو القادم وأن الرئيس "سيتقدم بطلب الانضمام لحزب "العدالة والتنمية" بعد إعلان النتائج النهائية للاستفتاء على الاصلاحات الدستورية الذي جرى تنظيمه يوم 16 ابريل الجاري. وتعد إعادة العلاقات بين الرئيس وحزبه من أبرز بنود الاصلاحات الدستورية وعددها 18 والذي تمت الموافقة عليه في الاستفتاء الاخير.