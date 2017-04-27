اليمن: مصرع 11 عسكريا يمنيا في قصف صاروخي للحوثيين في محافظة مأرب شرق صنعاء.

صنعاء 27 أبريل 2017 (وال)- لقي 11 عسكريا من القوات الحكومية اليمنية من بينهم ضابط برتبة عقيد اليوم الخميس في قصف صاروخي للحوثيين على موقع لهذه القوات في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء حسب مصدر عسكري يمني. وقال المصدر في تصريحات صحفية أن " الحوثيين شنوا قصفا بصاروخ كاتيوشا على موقع للجيش في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب النفطية" الواقعة على بعد (170 كلم شرق صنعاء). وأضاف "أن القصف أسفر عن مقتل 11 عسكريا من بينهم ضابط برتبة عقيد وسقوط عدة إصابات في صفوف الجنود بعضهم في وضع حرج". ووقع القصف فجر اليوم في أثناء تجمع للجنود في أحد المواقع العسكرية حسب المصدر. وتشهد مديرية صرواح منذ أسابيع هدوء نسبيا في المعارك الدائرة بين القوات الحكومية والحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح منذ أكثر من عامين.