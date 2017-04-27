ميركل تطالب بفرض التزامات مالية على بريطانيا في مستهل مفاوضات بريكست.

برلين 27 أبريل 2017 (وال)- طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس في بيان حكومي أمام البرلمان (البوندستاغ) بضرورة أن يتم الحديث عن فرض "التزامات مالية" على لندن في مستهل مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وقالت ميركل إن "هذه الالتزامات ستمتد أيضا إلى فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد" وحذرت "الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي من أن تشغلها القضايا الداخلية وعلى رأسها خروج بريطانيا من الاتحاد عن التحديات الأخرى التي تواجه أوروبا". وأضافت المستشارة الألمانية ان "الأزمات المجاورة لأوروبا والتحديات الدولية مثل اللجوء والهجرة والجوع والتجارة العالمية وحماية المناخ هي أخطر من أن تسمح لأوروبا بالانشغال بنفسها فقط خلال العامين القادمين وبقضايا داخلية مثل قضية بريكست". واعتبرت ذات المسؤولة أن "الدول السبع والعشرين الباقية في الاتحاد الأوروبي تعتزم الانتصار لمبادئها ومصالحها من أجل سكان هذه الدول البالغ عددهم نحو 450 مليون نسمة فالأمر يتعلق بحياتنا في ألمانيا وفي أوروبا خلال السنوات والعقود المقبلة". وكان خبراء ألمان قد أعلنوا خلال جلسة استماع للجنة الأوروبية بالبرلمان الألماني "أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست بدون التوصل إلى اتفاق سيكلف باقي الدول الأعضاء بمنطقة اليورو أموالا إضافية خاصة ألمانيا التي قد تضطر لدفع مليارات إضافية من اليورو باعتبارها أكبر بلد مساهم في صناديق الاتحاد الأوروبي". كما اوضحوا أن الاتحاد الأوروبي "لن يكون بحوزته وسائل قانونية لمطالبة بريطانيا بتسديد المدفوعات المستحقة غير المدفوعة وهو ما يعني تكلفة إضافية على ألمانيا بصورة خاصة". وتقدر بعض المؤسسات الأوروبية "فاتورة المدفوعات غير المسددة التي قد تواجهها بريطانيا بما يتراوح بين 7.7 إلى 10 مليارات يورو".