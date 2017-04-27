أردوغان ينتقد العديد من الدول الغربية المتقدمة لتجاهلها للمجاعة في إفريقيا.

أنقرة 27 أبريل 2017 (وال) - انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العديد من الدول الغربية المتقدمة لتجاهلها للمجاعة في إفريقيا والتي يعاني منها 14 مليونا أغلبهم من النساء والأطفال. وأوضح أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الصومالي محمد عبد الله المدعو فرماجو بأنقرة أن بلاده "أعدت مساعدات إنسانية عاجلة عبر الهلال الأحمر التركي ووكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" لإرسالها إلى المناطق المتضررة من الجفاف والمجاعة في شرق إفريقيا". ولفت أردوغان إلى أن الهلال الأحمر التركي أوصل مساعدات إنسانية إلى المناطق التي ضربها الجفاف في شرق إفريقيا في إطار حملة "كن أملا للإنسانية" التي أطلقتها بلاده في مارس الماضي موضحا أن تركيا "سترسل 15 ألف طن من المساعدات الغذائية والطبية كمرحلة أولى إلى المحتاجين في الصومال في شهر رمضان الذي يحل نهاية مايو المقبل". وأضاف أن الهلال الاحمر التركية يعمل على تحريك عجلة التنمية في أرياف العاصمة الصومالية مقديشو ومناطق أخرى من خلال دعم الإنتاج الزراعي ودعم التصنيع وتشجيع القطاع الخاص التركي للاستثمار في البلاد. وتشهد مناطق متعددة في الصومال جفافا حادا قضى على رؤوس الماشية التي تعد المصدر الرئيسي لدخل كثير من العائلات الصومالية ما أدى لنزوح أعداد كبيرة منهم نحو جنوب غرب البلاد.