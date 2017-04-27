الأمين العام للحلف الاطلسي يطالب تركيا بالالتزام الكامل بسيادة القانون .

فاليتا 27 أبريل 2017 (وال) - طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ تركيا بالالتزام "الكامل لسيادة القانون" ,وذلك بعد مرور يوم على عمليات امنية ضد أنصار الخطيب فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة. و قال ستولتنبرجغ خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي في مالطا اليوم الخميس ,"بطبيعة الحال, تركيا لديها الحق في الدفاع عن نفسها وملاحقة من يقفون وراء محاولة الانقلاب الفاشلة, ولكن يجب أن يتم ذلك من خلال الاحترام الكامل لسيادة القانون".