مسلح يصيب اثنين من رجال الشرطة في جزيرة لا ريونيون بفرنسا .

باريس 27 أبريل 2017 (وال) - أفادت سلطات محلية, اليوم الخميس, بأن رجلا مسلحا أصاب اثنين من ضباط الشرطة قبل إلقاء القبض عليه في جزيرة لاريونيون الفرنسية التي تقع في المحيط الهندي. وذكرت سلطات لا ريونيون في بيان تم نشره على موقعها الالكتروني الرسمي أن مسلحا أطلق النار في وقت سابق من اليوم على اثنين من ضباط الشرطة من مجموعة الشرطة الوطنية للتدخل, وأصابهما قبل ان يتم القبض عليه. وذكر البيان أن المهاجم أصيب خلال القاء القبض عليه, من دون ان يعطي المزيد من التفاصيل. وذكرت وسائل اعلام محلية أن المهاجم يبلغ من العمر 22 عاما, ويعتقد انه ينتمي الى الجماعات المتطرفة. وبدأ قسم مكافحة الإرهاب بمكتب النائب العام في باريس تحقيقا في الحادث.