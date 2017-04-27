الاتحاد الاوروبي: اتفاق حول اقرار مبدأ التضامن من اجل ضمان امن التموينات بالغاز.

بروكسل, 27 ابريل 2017 (وال)-توصل مجلس الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي ليلة الاربعاء الى الخميس الى اتفاق حول ضرورة تحلي البلدان الاعضاء في الاتحاد بالتضامن لضمان أمن التموينات بالغاز في اوروبا, حسبما اعلنت المفوضية الاوروبية. واوضحت الهيئة التنفيذية الاوروبية في بيان ان "مبدأ التضامن سيطبق للمرة الاولى. فمن المفروض ان تقدم الدول الاعضاء المساعدة لجيرانها في حالة ازمة تموين خطيرة". وتقرر القواعد الجديدة لضمان أمن التموين بالغاز, مبدا التضامن في حالة وقوع ازمة غازية خطيرة حيث يتعين على البلدان الاعضاء المجاورة للبلد الذي مسته الازمة, ان تقدم مساعدة قصد ضمان تموين العائلات و الخدمات الاجتماعية الاساسية, بالغاز. وتقرر هذه القواعد ايضا تعاون اقليمي اكثر متانة و اعداد اتفاق حول الاجراءات المشتركة للوقاية والتدخل الاستعجالي. وحسب الهيئة التنفيذية الاوروبية فان تجارب مقاومة النظام الغازي الاوروبي كشفت ان العديد من البلدان الاوروبية ما زالت هشة تجاه وقوع حالات ندرة في التموين. وكشفت معطيات نشرتها المفوضية الاوروبية ان الغاز يغطي حوالي ربع الحاجيات الطاقوية للاتحاد الاوروبي. وقيمت هذه المعطيات الاستهلاك الحالي للغاز في الاتحاد الاوروبي بحوالي 400 مليار متر مكعب سنويا. استهلاك من المفروض ان "يبقى مستقر نوعا ما خلال السنوات المقبلة", حسبما تمت الاشارة. ويستورد الاتحاد الاوروبي حوالي 65 بالمائة من الغاز اساسا من روسيا و النرويج و الجزائر. واعترف المفوض الاوروبي كانيت منذ بضعة ايام ان الجزائر التي تعد ثالث ممون لأوروبا بالغاز هي ممون هام لها و كانت دائما فعالة حتى في الفترات الصعبة", معربا عن "تقديره" لهذه الفعالية.