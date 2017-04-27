الجمعية الليبية للمكتبات تنظم معرضا للكتب المستعملة بطرابلس.
الخميس ، 27- 04- 2017 - 15:51:00
\n\n الخميس 27 ابريل 2017 (وال) - تنظم الجمعية الليبية للمكتبات \nوالمعلومات والأرشيف يوم الإثنين القادم، معرضاً للكتاب المستعمل بمعرض \nطرابلس الدولي تحت شعار \"القلم والكتاب أقوى من الرصاص\".\n ويقام المعرض برعاية الهيئة العامة للثقافة بمناسبة اليوم العالمي \nللكتاب وحقوق المؤلف، وسيستمر خمسة بمشاركة العديد من دور النشر \nوالجامعات والمؤسسات العلمية والمكتبات.\n وذكرت اللجنة المنظمة للمعرض أن أسعار الكتب ستتراوح ما بين دينار \nواحد إلى ثمانية دنانير كحد أقصى.\n يشار إلى أن افتتاح المعرض سيكون عند الساعة السادسة من مساء يوم \nالإثنين القادم، وبعدها سيتقبل الزوار بدء من العاشرة صباحا وحتى الثامنة\nمساء بشكل يومي طيلة أيامه.\n\n..(وال),,