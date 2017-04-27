الجمعية الليبية للمكتبات تنظم معرضا للكتب المستعملة بطرابلس.





الخميس 27 ابريل 2017 (وال) - تنظم الجمعية الليبية للمكتبات

والمعلومات والأرشيف يوم الإثنين القادم، معرضاً للكتاب المستعمل بمعرض

طرابلس الدولي تحت شعار \"القلم والكتاب أقوى من الرصاص\".

ويقام المعرض برعاية الهيئة العامة للثقافة بمناسبة اليوم العالمي

للكتاب وحقوق المؤلف، وسيستمر خمسة بمشاركة العديد من دور النشر

والجامعات والمؤسسات العلمية والمكتبات.

وذكرت اللجنة المنظمة للمعرض أن أسعار الكتب ستتراوح ما بين دينار

واحد إلى ثمانية دنانير كحد أقصى.

يشار إلى أن افتتاح المعرض سيكون عند الساعة السادسة من مساء يوم

الإثنين القادم، وبعدها سيتقبل الزوار بدء من العاشرة صباحا وحتى الثامنة

مساء بشكل يومي طيلة أيامه.



..(وال),,