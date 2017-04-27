مجلس الوزراء يستعرض الاوضاع بالجنوب الليبي ويتخذ جملة من القرارات المتعلقة بوزارات الداخلية والعدل والمواصلات والتعليم .
الخميس ، 27- 04- 2017 - 15:53:00
\n الخميس 27 ابريل 2017 (وال) - ناقش مجلس الوزراء بحكومة الوفاق \nالوطني امس الأربعاء، خلال اجتماعه العادي الخامس للعام الحالي، برئاسة \nالدكتور \"فتحي المجبري\"، عضو المجلس الرئاسي ، المستجدات الخاصة بالأوضاع\nالأمنية والعسكرية بمنطقة الجنوب مع رئيس اللجنة المكلفة بالتهدئة وزير \nالحكم المحلي المفوض \"بداد قنصو\".\n وبحسب ادارة التواصل والاعلام - فقد تم خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر\nوزارة الخارجية والتعاون الدولي، التطرق لملف اعتماد مستشفى جنزور العام \nبسعة \"40\" سريرا، وإحالة الملف إلى وزارة الصحة بناء على كتاب عميد \nالبلدية.\n ووافق مجلس الوزراء على تخصيص المبلغ المطلوب من بند المتفرقات لصيانة\nالطريق الساحلي الممتد من جزيرة الغيران إلى جسر 27كم، وصيانة وتطوير \nمدخل جنزور.\n كما تم خلال الاجتماع، تكليف وزارة التخطيط للتنسيق مع جهاز التنمية \nوتطوير المراكز الإدارية بشأن استكمال تنفيذ مشروعات جامعة طرابلس، \nبالإضافة إلى استعراض الكتاب المتعلق باعتماد الميزانية التقديرية لاتحاد\nالمعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم، والتأكيد على ضرورة منح \nالإذن للتعاقد لصيانة محطتي تحلية طبرق وزوارة.\nوتطرق المجتمعون، لإيجاد آلية يتم من خلالها تخصيص التدفقات النقدية \nاللازمة لاستمرار صرف المرتبات للعاملين بالشركة العامة للمياه والصرف \nالصحي وتخصيص مبالغ لحالات الطوارئ.\nوقرر المجلس في اجتماعه كذلك، إعادة نقل تبعية مصلحة الأحوال المدنية \nلوزارة الداخلية بناء على مقترح وزير الدولة المفوض لشؤون هيكلة \nالمؤسسات، والموافقة على تخصيص مبلغ قدره ( 3.50 ) مليون دينار للمعهد \nالعالي للقضاء، بناءً على ما عرضه وزير العدل.\n \n ...( وال )..