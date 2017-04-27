مجلس الوزراء يستعرض الاوضاع بالجنوب الليبي ويتخذ جملة من القرارات المتعلقة بوزارات الداخلية والعدل والمواصلات والتعليم .



الخميس 27 ابريل 2017 (وال) - ناقش مجلس الوزراء بحكومة الوفاق

الوطني امس الأربعاء، خلال اجتماعه العادي الخامس للعام الحالي، برئاسة

الدكتور \"فتحي المجبري\"، عضو المجلس الرئاسي ، المستجدات الخاصة بالأوضاع

الأمنية والعسكرية بمنطقة الجنوب مع رئيس اللجنة المكلفة بالتهدئة وزير

الحكم المحلي المفوض \"بداد قنصو\".

وبحسب ادارة التواصل والاعلام - فقد تم خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر

وزارة الخارجية والتعاون الدولي، التطرق لملف اعتماد مستشفى جنزور العام

بسعة \"40\" سريرا، وإحالة الملف إلى وزارة الصحة بناء على كتاب عميد

البلدية.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص المبلغ المطلوب من بند المتفرقات لصيانة

الطريق الساحلي الممتد من جزيرة الغيران إلى جسر 27كم، وصيانة وتطوير

مدخل جنزور.

كما تم خلال الاجتماع، تكليف وزارة التخطيط للتنسيق مع جهاز التنمية

وتطوير المراكز الإدارية بشأن استكمال تنفيذ مشروعات جامعة طرابلس،

بالإضافة إلى استعراض الكتاب المتعلق باعتماد الميزانية التقديرية لاتحاد

المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم، والتأكيد على ضرورة منح

الإذن للتعاقد لصيانة محطتي تحلية طبرق وزوارة.

وتطرق المجتمعون، لإيجاد آلية يتم من خلالها تخصيص التدفقات النقدية

اللازمة لاستمرار صرف المرتبات للعاملين بالشركة العامة للمياه والصرف

الصحي وتخصيص مبالغ لحالات الطوارئ.

وقرر المجلس في اجتماعه كذلك، إعادة نقل تبعية مصلحة الأحوال المدنية

لوزارة الداخلية بناء على مقترح وزير الدولة المفوض لشؤون هيكلة

المؤسسات، والموافقة على تخصيص مبلغ قدره ( 3.50 ) مليون دينار للمعهد

العالي للقضاء، بناءً على ما عرضه وزير العدل.



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