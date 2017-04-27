ارتفاع معدل البطالة في إسبانيا بنسبة ( 18,78 ) في المئة خلال الربع الأول من 2017 .





مدريد 27 أبريل 2017م ( وال )- سجل معدل البطالة في إسبانيا ارتفاعا

بنسبة ( 18.78 ) في المئة ، أي بواقع 17 ألفا و 200 شخص خلال الأشهر

الثلاثة الأولى من 2017 الجاري ، ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى أربعة

ملايين و 255 ألفا .

وذكرت مصادر اعلامية اسبانية أن عدد المنازل التي يعاني كل أفرادها

من البطالة ارتفع بواقع ستة آلاف و900 خلال الربع السنوي الأول من 2017

ليصل عددها إلى مليون و394 ألف و700 منزل ، منها 344 ألفا و500 يعيش بها

فرد واحد.

من جانب آخر، سجل عدد المنازل التي يعمل جميع الأفراد الذين يعيشون

بها، تراجعا بواقع 51 ألفا و700 لتصل إلى تسعة ملايين و832 ألف منزل ،

بينها مليون و864 ألفا و500 لا يعيش بها سوى شخص واحد.

ومقارنة بنفس الفترة من عام 2016 ، انخفض عدد المنازل التي يعاني جميع

سكانها من البطالة ، بمقدار 216 ألفا و200 ، بينما ارتفع عدد تلك التي

يعمل كافة سكانها إلى 321 ألفا و600 .

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