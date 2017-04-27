كلية الآداب والعلوم بقصر خيار تنظم اليوم أصبوحة شعرية تحت شعار (كلمات بلون الوطن ).
الخميس ، 27- 04- 2017 - 15:40:00
\n\n \n قصر خيار 27 أبريل 2017 ( وال ) - أُقيمت صباح اليوم الخميس بمسرح كلية\nالآداب والعلوم بقصر خيار أصبوحة شعرية بمشاركة عدد من أعضاء هيئة \nالتدريس وبعض الشعراء الشعبين والفصحى وبمشاركة الشعراء الدكتور \" علاء \nالاسطي \" ، \" مفتاح العبد \" ، \" عمران المرادي\" ، \" احمد الطنوشي \" ، \n\"علي الجبالي \" ، \" اسلام زيد \" .\n وحضر فعاليات الأصبوحة الشعرية التى نُظمت تحت شعار \" كلمات بلون \nالوطن \n\" عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية ومدير مركز تطويرالاعلام \nالجديد ومدير راديو الشروق وفريق بصمة شباب للعمل التطوعي .\n \n ...( وال )..