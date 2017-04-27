كلية الآداب والعلوم بقصر خيار تنظم اليوم أصبوحة شعرية تحت شعار (كلمات بلون الوطن ).







قصر خيار 27 أبريل 2017 ( وال ) - أُقيمت صباح اليوم الخميس بمسرح كلية

الآداب والعلوم بقصر خيار أصبوحة شعرية بمشاركة عدد من أعضاء هيئة

التدريس وبعض الشعراء الشعبين والفصحى وبمشاركة الشعراء الدكتور \" علاء

الاسطي \" ، \" مفتاح العبد \" ، \" عمران المرادي\" ، \" احمد الطنوشي \" ،

\"علي الجبالي \" ، \" اسلام زيد \" .

وحضر فعاليات الأصبوحة الشعرية التى نُظمت تحت شعار \" كلمات بلون

الوطن

\" عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية ومدير مركز تطويرالاعلام

الجديد ومدير راديو الشروق وفريق بصمة شباب للعمل التطوعي .



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