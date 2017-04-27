رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يلتقي رئيس شركة توتال الفرنسية .



باريس 27 أبريل 2017 ( وال ) - اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط

\" مصطفى صنع الله \" ، اليوم الخميس في باريس، برئيس شركة توتال الفرنسية

\" باتريك بوياني \" ، وذلك على هامش القمة الدولية للنفط المنعقدة في

العاصمة الفرنسية .

وناقش الطرفان تطوير مجال النفط بالتقنية الحديثة وتذليل الصعوبات

التي تواجه عمل الشركة في ليبيا، وما يمكن أن يسهل من عودتها إلى الحقول

التي كانت تعمل فيها.

يشار بأن الشركة تعمل بحقلي \" المبروك \" و \" الشرارة \" النفطيين غرب

ليبيا .



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