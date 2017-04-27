رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يشارك في قمة النفط الدولية الثامنة عشر بباريس .

باريس 27 أبريل 2017 ( وال ) - يشارك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط \" مصطفي صنع الله \" في قمة النفط الدولية الثامنة عشر 2017 والتى تعقد في العاصمة الفرنسية باريس .

وبحسب المكتب الاعلامي للمؤسسة فان القمة ستدرس كيفية تكييف صناعة النفط مع البيئة الجديدة لأسعاره ، وتقييم أثر هذه التعديلات على استثمارات الصناعة وربحيتها.

كما ستبحث القمة أيضا السبل والوسائل الكفيلة بممارسة الأعمال التجارية وتنفيذ سياسات الطاقة المستدامة في عالم يتزايد فيه تقييد الكربون.

ويشارك في هذا المؤتمر بالاضافة الى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط \" مصطفي صنع الله \" وزير الطاقة في الجزائر \" نور الدين بوتارفا ، ووزير الموارد البترولية بنيجيريا \" إيمانويل كاشيكو \" والأمين العام، منتدى الطاقة الدولي الدكتور \" زيانشنغ صن \" وعدد من مدراء كبريات الشركات النفطية العالمية .



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