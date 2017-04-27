الأمم المتحدة: انخفاض عدد ضحايا الحرب في أفغانستان خلال الثلاثة شهور الأولى من عام 2017 .

نيويورك 27 أبريل 2017 ( وال ) - أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن عدد الضحايا جراء الحرب في أفغانستان انخفض خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضحت المنظمة فى تقرير لها اليوم الخميس أن عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الصراع في أفغانستان منذ يناير وحتى مارس الماضي بلغ ( 715 ) قتيلا و ( 1466 ) مصابا , مشيرة إلى أن فرار قرابة نصف مليون مواطن من مناطق القتال العام الماضي قد يكون سببا رئيسيا خلف ذلك الانخفاض. و اضافت أنه رغم ذلك الانخفاض في عدد الضحايا بشكل عام, إلا أن الشهور الثلاثة الأولى شهدت أيضا ارتفاع عدد الضحايا من النساء بنسبة 24 بالمائة وزيادة عدد الضحايا من الأطفال بنسبة 3 بالمائة. يذكر أن عام 2016 كان العام الأكثر فتكا بالنسبة لضحايا الحرب من المدنيين في أفغانستان إذ تشير الإحصاءات إلى مقتل 3498 شخصا وإصابة 7920 اخرين. ...( وال )...