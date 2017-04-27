عدد من الدول الاوربية توافق على تدريب 700عنصر من منتسبي حرس وأمن السواحل في عمليات الإنقاذ البحري ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

بروكسل 27 أبريل 2017 ( وال ) - شارك مدير الإدارة العامة لأمن السواحل رئيس غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة والمبعوث الخاص لرئيس المجلس الرئاسي لشؤون الهجرة والحدود عقيد " طارق شنبور" خلال اليومين الماضيين، في جلسة النقاش والحوار الجاد حول كيفية توظيف العلاقات وتنفيذ الاتفاقيات، والمعاهدات الدولية، التي اختتمت أعمالها مساء أمس الأربعاء في بروكسل. وبحسب ادارة التواصل والاعلام فقد استعرض الجانب الليبي والأوروبي، خلال الجلسة، التي أقيمت بإشراف جهاز دعم القرار والعمل الخارجي بمفوضية الاتحاد الأوروبي ببروكسل، رغبة ليبيا في مكافحة الهجرة غير المشروعة وضبطها عبر الحدود من دول المصدر قبل وصولها الى مناطق الساحل. وأبدى المشاركون، استعدادهم مواصلة دعم الجانب الليبي بتدريب عدد ( 600 ) عنصر من منتسبي جهاز حرس السواحل التابع لركن القوات البحرية وعدد ( 100 ) من إدارة أمن السواحل في عمليات التدريب البحري والإنقاذ من قبل الدول الأوروبية المانحة " مالطا، وإسبانيا، وألمانيا، وهولندا، وبمشاركة بريطانية ". وتستمر الدورة لمدة شهرين يتلقى خلالها المتدربون كيفية مكافحة الهجرة غير المشروعة في البحث والإنقاذ في عرض البحر إلى حين الوصول بالمهاجرين إلى نقاط الإنزال. ...( وال )..