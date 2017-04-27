رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة يأذن بصيانة المدينتين الرياضيتين فيكل من العزيزية وزوارة .



العزيزية 27 أبريل 2017 ( وال ) - قام رئيس اللجنة التسييرية للهيئة

العامة للشباب والرياضة السيد\" زياد قريرة\"، رفقة كل من مدير إدارة

المشروعات بالهيئة ومديرعام شركة المنشآت الرياضية أمس الأربعاء، بزيارة

تفقدية للمدينة الرياضية وميدان الفروسية بمنطقة ورشفانة.

والتقى \" قريرة \" رؤساء المجالس البلدية والأعيان بالمنطقة،

والمشرفين على المدينة الرياضية، ومدرسة الفروسية، وعدد من قدامى

الرياضين والمهتمين بالشأن الرياضي ، الذين وضعوه في صورة أهمية استكمال

المشاريع الرياضية المتوقفة وضرورة صيانتها .

كما قام \"قريرة\" بزيارة لميدان الفروسية، الذي يعتبر ثاني أكبر مضمار

بعد ميدان الفروسية \" أبي ستة\"، وتفقد خلالها مدرسة الفروسية والخيول

الموجودة فيها رفقة \" هاني بوحلالة \"، مدير المدرسة الذي قدم شرحا حول

أهميتها لسكان المنطقة والظروف التى مرت بها .

وأكد \"قريرة\" ، عزم الهيئة البدء في صيانة المدينة الرياضية العزيزية

بكل مرافقها وملعب الفروسية خلال الأسابيع القادمة، ، مشيرا لتكليف

مهندسين مختصين بإعداد تقارير فنية تشمل القيمة المالية والمدة الزمنية

التي تستغرقها فترة الصيانة.

وأشار \" قريرة \" الى زيارته لمدينة زوارة، وتفقده للمدينة الرياضية

ومرافقها ومنحه الإذن بدخولها الصيانة والتجهيز .

وأعلن عن زيارة سيقوم بها يوم السبت القادم لمدينة الزنتان للوقوف

على احتياجاتها في مجال الرياضة، وأخرى يوم 5 مايو القادم لمدينة البيضاء

لتفقد الملاعب الرياضية فيها رفقة مديري الإدارات، وذلك في اطار دعم

شريحة الشباب لممارسة هواياتهم.



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