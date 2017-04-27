رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة يأذن بصيانة المدينتين الرياضيتين فيكل من العزيزية وزوارة .
الخميس ، 27- 04- 2017 - 13:58:00
\nالعزيزية 27 أبريل 2017 ( وال ) - قام رئيس اللجنة التسييرية للهيئة \nالعامة للشباب والرياضة السيد\" زياد قريرة\"، رفقة كل من مدير إدارة \nالمشروعات بالهيئة ومديرعام شركة المنشآت الرياضية أمس الأربعاء، بزيارة \nتفقدية للمدينة الرياضية وميدان الفروسية بمنطقة ورشفانة.\n والتقى \" قريرة \" رؤساء المجالس البلدية والأعيان بالمنطقة، \nوالمشرفين على المدينة الرياضية، ومدرسة الفروسية، وعدد من قدامى \nالرياضين والمهتمين بالشأن الرياضي ، الذين وضعوه في صورة أهمية استكمال \nالمشاريع الرياضية المتوقفة وضرورة صيانتها .\n كما قام \"قريرة\" بزيارة لميدان الفروسية، الذي يعتبر ثاني أكبر مضمار \nبعد ميدان الفروسية \" أبي ستة\"، وتفقد خلالها مدرسة الفروسية والخيول \nالموجودة فيها رفقة \" هاني بوحلالة \"، مدير المدرسة الذي قدم شرحا حول \nأهميتها لسكان المنطقة والظروف التى مرت بها .\n وأكد \"قريرة\" ، عزم الهيئة البدء في صيانة المدينة الرياضية العزيزية \nبكل مرافقها وملعب الفروسية خلال الأسابيع القادمة، ، مشيرا لتكليف \nمهندسين مختصين بإعداد تقارير فنية تشمل القيمة المالية والمدة الزمنية \nالتي تستغرقها فترة الصيانة.\n وأشار \" قريرة \" الى زيارته لمدينة زوارة، وتفقده للمدينة الرياضية \nومرافقها ومنحه الإذن بدخولها الصيانة والتجهيز .\n وأعلن عن زيارة سيقوم بها يوم السبت القادم لمدينة الزنتان للوقوف \nعلى احتياجاتها في مجال الرياضة، وأخرى يوم 5 مايو القادم لمدينة البيضاء\nلتفقد الملاعب الرياضية فيها رفقة مديري الإدارات، وذلك في اطار دعم \nشريحة الشباب لممارسة هواياتهم.\n\n ...( وال )..