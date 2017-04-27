لجنة إعداد مشروع الهيكل التنظيمي لوكالة الأنباء الليبية تنهي أعمالها أمس باعتماد مشروع الهيكل .

طرابلس 27 أبريل 2017 ( وال ) - استكملت اللجنة المشكلة لإعداد مشاريع الهيكل التنظيمي والتنظيم الداخلي والملاك الوظيفي لوكالة الأنباء الليبية أمس الأربعاء أعمالها المتعلقة بإعداد مشروع الهيكل التنظيمي للوكالة . وقد عقدت اللجنة اجتماعها الخامس أمس بمقر إدارة الشؤون الإدارية والمالية للوكالة حيث أنهت مناقشة مشروع الهيكل التنظيمي واعتماده من أعضاء اللجنة وبحضور مندوب عن وزارة العمل والتأهيل والذي سيتم إحالته إلى المجلس الرئاسي لإعتماده والعمل به .

يشار إلى أن لجنة إعداد مشروع الهيكل التنظيمي والتنظيم الداخلي والملاك الوظيفي لوكالة الأنباء الليبية قد شكلت بقرار من المدير العام للوكالة بتاريخ 4-1-2017 برئاسة مدير ادارة الشؤون الإدارية والمالية وعضوية مدراء إدارات الشؤون الهندسية والتقنية والصحافة الالكترونية والتحرير والترجمة والعلاقات والتعاون ورئيس التحرير العام ومدير المكتب القانوني ورئيسي قسمي الشؤون الإدارية وشؤون الموظفين اضافة الى مندوب عن وزارة العمل والتأهيل .

وعقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات وعلى مدى أربعة أشهر توصلت خلالها إلى اعداد مشروع الهيكل التنظيمي لوكالة الانباء الليبية.

وستواصل اللجنة اجتماعاتها خلال الأيام القادمة لاستكمال إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والملاك الوظيفي لوكالة الأنباء الليبية .



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