انعقاد المؤتمر العلمي الأول لطلبة مدرسة أمل الغد المشرق للتعليم الحر بغريان.

غريان 27 أبريل 2017م ( وال)- نظمت مدرسة "أمل الغد المشرق للتعليم الحر" بغريان صباح اليوم المؤتمر العلمي الأول لطلبة التعليم الأساسي والثانوي المنتسبين لهذه المدرسة . وأفاد مدير مدرسة "أمل الغد المشرق" الدكتور "مفتاح الجدي" وكالة الأنباء الليبية بأن هذا المؤتمر العلمي هو الأول الذي تنظمه المدرسة ويشارك فيه جميع الصفوف الدراسية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث ثانوي بأكثر من أربعة وعشرون بحثا بواقع بحثين لكل صف ، يتناولون فيها جميع المواد الدراسة التي يتضمنها المنهج التعليمي ويقومون بعرضها عبر الشاشة الضوئية "البروجكتر" . وأوضح "الجدي" بأن هذا المؤتمر يهدف إلى بناء الجرأة وفصاحة التحدث لدى الطلبة ، وتهيئة الطلبة للتعامل مع تكنولوجية القرن الواحد والعشرين ، وتدريبهم على كيفية إجراء الأبحاث وحثهم على المزيد من الجد والمثابرة . ( وال ) .