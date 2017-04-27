اتحاد طلبة كلية الآداب بجامعة الجبل الغربي- غريان يزورون دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين بطرابلس .

غريان 27 ابريل 2017 (وال) - قام وفد من اتحاد طلبة كلية الآداب بجامعة الجبل الغربي - غريان أمس الأربعاء بزيارة إلى دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين بالعاصمة طرابلس وذلك في لمسة إنسانية منهم تحت عنوان "أحسبهم والديك" . وتم خلال الزيارة تسليم إدارة دار الوفاء كمية من المواد الغذائية ومواد التنظيف وبعض المستلزمات الأخرى التي تبرع بها طلبة الكلية وبعض الخيرين بمدينة غريان للمساهمة في توفير بعض الاحتياجات لنزلاء الدار وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم . ..( وال- غريان ) ..