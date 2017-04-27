منتخب شباب ليبيا في مواجهة قوية أمام تونس ببطولة شمال أفريقيا اليوم.

تونس 27 ابريل 2017 ( وال )- يستهل منتخب ليبيا للشباب مشاركته بدورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم بالمواجهة التي ستجمعه مع نظيره التونسي المضيف اليوم الخميس عند الساعة الرابعة والنصف عصرا بالملعب الرياضي بمدينة بسوسة وسيتبارى في مباراة الافتتاح منتخبا الجزائر والمغرب يوم الخميس الساعة الثانية والنصف. ويلتقي منتخبنا نظيره المغربي في مباراته الثانية بالدورة يوم السبت القادم الساعة الرابعة والنصف مساء بملعب سوسة فيما سيتبارى المنتخبان التونسي والجزائري على أرضية ملعب القيروان يوم السبت الساعة الثانية والنصف. وتختتم الدورة التي ينظمها اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم يوم الاثنين القادم الأول من مايو حيث سيواجه منتخبنا في المباراة الأولى منتخب الجزائر الساعة الثانية والنصف بالملعب الرياضي بسوسة وفي اللقاء الثاني على ذات الملعب المنتخب تونسي المضيف يواجه المنتخب المغربي. وتم خلال الاجتماع الفني للبطولة الذي عقد بمدينة سوسة بحضور رؤساء وفود جميع المنتخبات المشاركة الاتفاق على نظام البطولة حيث سليعب كل منتخب ثلاث مباريات ومدة كل مباراة " 80 " دقيقة . فيما شارك رباعي حكام ليبيا في التدريب الجماعي للحكام الذين سيقودون منافسات البطولة بمدينة سوسة التونسية ، وذلك تحت اشراف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد. ...( وال )....