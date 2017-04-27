تكليف بويكو بوريسوف بتشكيل الحكومة في بلغاريا.

صوفيا 27 أبريل 2017 ( وال ) -تم اليوم الخميس تكليف زعيم حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية " (جيرب) بويكو بوريسوف بتشكيل الحكومة البلغارية على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت بالبلاد في شهر مارس الماضي. وكلف الرئيس البلغاري رومان راديف اليوم الخميس زعيم حزب (جيرب) المنتمي الى يمين الوسط بتشكيل الحكومة الجديدة على إثر حصول الحزب على أكبر عدد من أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات التشريعية التي جرت خلال شهر مارس الماضي. وكان حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية" قد حصل على 90 مقعدا من أصل 240 مقعدا بالبرلمان إلا أنه سيضطر كما كان متوقعا الى التنسيق مع (التحالف الوطني) لضمان الاغلبية البرلمانية النسبية الممثلة في 122 مقعدا برلمانيا وتشكيل حكومة إئتلافية. فيما قرر الحزب "اليساري الاشتراكي البلغاري" وحزب "الحركة من أجل الحقوق والحريات" -الذي يمثل الأقلية التركية بالبلاد- التموقع في المعارضة كخيار أعلن عنه الحزبان قبل الانتخابات التشريعية في حال عدم حصولهما على الأغلبية المريحة داخل البرلمان.