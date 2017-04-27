وصول معدات خاصة بمنظومات الانترنت الى بلدية غات .

طرابلس 27 ابريل 2017 (وال)- وصلت الى بلدية غات أمس تجهيرات خاصة بمنظومات الانترنت وبعض المعدات التقنية الاخرى والتي وفرتها شركة ليبيا للاتصالات والتقنية بحسب ما أفاد المكتب الاعلامي بالمجلس . واكد عميد البلدية " قوماني محمد صالح" ان وصول هذه التجهيزات سيساهم بشكل كبير في تسريع توفير خدمات الانترنت لكل المواطنين داخل البلدية وستشمل المرحلة الاولى مناطق العوينات وغات المركز والبركت وجميع المحلات الواقعة في نطاقهما فيما ستصل هذه الخدمات لباقي مناطق البلدية في المرحلة الثانية . يذكر ان شركة ليبيا للاتصالات والتقنية باشرت في وقت سابق في تحديد اماكن تركيب الابراج الخاصة بمنظومات الانترنت واختارت عدة مواقع سيتم اختيار الانسب منها . ..(وال).