وزير الخارجية الإيطالي : تقسيم ليبيا يمثل " وباء " لإيطاليا .

روما 27 ابريل 2017 ( وال ) - حذّر وزير الخارجية الإيطالي " أنجيلينو ألفانو " أمس الأربعاء، من أن " تقسيم ليبيا إلى دولتين سيكون بمثابة وباء" بالنسبة لإيطاليا. وقال ألفانو، في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي ، إن " قيمة استقرار ليبيا لا تقدر بثمن بالنسبة لإيطاليا ، سواء فيما يتعلق بالأمن القومي ، أو قضية الهجرة ، أوالعلاقات الاقتصادية ". وأشار إلى أن الحكومة الإيطالية تبذل الكثير من الجهد على صعيد العلاقات الثنائية مع ليبيا، من أجل ملء الفراغ الموجود، واستكمال عمل المجتمع الدولي الذي لم ينته . وتطرق ألفانو، إلى الاجتماع، الذي استضافته العاصمة الإيطالية روما ، الجمعة الماضي ، بين عقيلة صالح ، رئيس مجلس النواب ، ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي ، قائلًا : "سار على ما يرام، وقد وجها (عقيلة والسويحلي) لنا الشكر، لأننا سهلنا الاجتماع". واعتبر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن "حقيقة موافقتهما (عقيلة والسويحلي) على اللقاء الثنائي ، وأن يجري الاجتماع في إيطاليا، يؤكد رغبة الطرفين في الحوار" . ...(وال)...