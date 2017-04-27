مقتل 3 جنود هنود في هجوم على معسكر تابع له بإقليم كشمير.الخميس ، 27-04-2017 - 08:56:00

نيودلهي 27 أبريل 2017 (وال) - أعلن الجيش الهندي مقتل 3 من جنوده واثنين من المتمردين في هجوم شنه مسلحون على معسكر تابع للجيش في إقليم "كشمير" المتنازع عليه. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المتحدث باسم الجيش الهندي قوله اليوم الخميس إن المسلحين استخدموا البنادق والقنابل اليدوية لاستهداف الجنود شمال غربي مدينة سريناجار الرئيسية في إقليم كشمير. يشار إلى أن إقليم كشمير ينقسم بين الهند وباكستان , وتطالب الدولتان بالسيطرة على الإقليم برمته. .. ( وال ) ..

الأكثر قراءة في وال

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .
افتتاح فعاليات الدورة ( 45 ) لمعرض طرابلس الدولي مساء اليوم .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا