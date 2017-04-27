مقتل 3 جنود هنود في هجوم على معسكر تابع له بإقليم كشمير.

نيودلهي 27 أبريل 2017 (وال) - أعلن الجيش الهندي مقتل 3 من جنوده واثنين من المتمردين في هجوم شنه مسلحون على معسكر تابع للجيش في إقليم "كشمير" المتنازع عليه. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المتحدث باسم الجيش الهندي قوله اليوم الخميس إن المسلحين استخدموا البنادق والقنابل اليدوية لاستهداف الجنود شمال غربي مدينة سريناجار الرئيسية في إقليم كشمير. يشار إلى أن إقليم كشمير ينقسم بين الهند وباكستان , وتطالب الدولتان بالسيطرة على الإقليم برمته. .. ( وال ) ..