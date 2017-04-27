مساهل يحيي ارادة الليبيين في التوجه نحو السلم بعيدا عن كل تدخل اجنبي .

الجزائر 27 ابريل 2017 ( وال )- حيا الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية " عبد القادر مساهل أمس الاربعاء إرادة الشعب الليبي في إعادة الامن والسلم في بلاده بعيدا عن كل تدخل أجنبي. وقال السيد " مساهل " عقب محادثاته أمس الاربعاء مع رئيس بعثة الدعم الأممية إلى ليبيا " مارتن كوبلر " إن هناك إرادة لدى الليبيين في التوجه نحو السلم ، لمسنا ذلك لدى المواطنين العاديين وفي نفس الوقت لدى المسؤولين السياسيين ، واعتقد اليوم أن عمل الجميع لا يتمثل في تدخلنا في شؤونهم الداخلية . وأكد في هذا الصدد ان الحل يجب أن يكون ليبيا يومها سيتمثل دورنا في دعمه ومرافقته . وأضاف السيد مساهل أنه لاحظ خلال الجولة التي قام بها مؤخرا في بعض المدن الليبية أن "الحياة فيما بين الليبيين طبيعية في كل المدن التي زارها حيث يسعى الناس الى أشغالهم ، ليست هذه الصورة التي غالبا ما تتناقلها وسائل الاعلام . ...(وال)...