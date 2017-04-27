ارتفاع ضحايا الاحتجاجات في فنزويلا إلى 29 قتيلا.

كراكاس 27 أبريل 2017 (وال) - ارتفع عدد ضحايا المظاهرات المستمرة في عدة مدن فنزويلية للأسبوع الرابع على التوالي إلى 29 قتيلا ، بعدما أعلنت جهات رسمية امس الأربعاء عن مصرع اثنين من المحتجين. وكانت مصادر صحفية اشارت الى مقتل 12 شخصا وأصابة 11 اخرين بجروح خلال مواجهات نشبت ليلة الثلاثاء إلى الاربعاء بين مجموعات متنافسة داخل سجن "بونتي أيالا" بولاية أنزواتيغي شمال شرق فنزويلا. وكانت قوات الأمن الفنزويلية مجهزة بمعدات مكافحة الشغب أغلقت امس الأربعاء مداخل العاصمة قبل مظاهرة جديدة للمعارضة ، فيما أغلقت كافة محطات المترو ما تسبب في اختناقات مرورية في المدينة. ويتصدى الرئيس "نيكولاس مادورو" لجهود المعارضة التي تريد إقالته ، بينما تشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة نجمت خصوصا عن تراجع أسعار النفط التي تشكل المصدر الأساسي لموارد البلاد. وتطالب المعارضة بتحديد موعد للانتخابات المحلية المؤجلة وبرفع القيود عن ممارستها لسلطاتها في البرلمان وعن زعيمها "هنريكي كابريليس" بعد قرار قضائي يمنعه من تولي أي منصب عمومي لمدة 15 عاما. .. ( وال ) ..