النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .

طرابلس 27 أبريل 2017 ( وال )- النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا ، اعتباراً من اليوم الخميس ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . - من رأس جدير إلى سرت : السماء صافية الى قليلة السحب ، والريـح شرقي الى برانى و يكون متغير الاتجاه يوم الغد على ساحل زوارة سرعتـه ما بيـن (05 - 20) عقدة وتصل هذا اليوم الى (25) عقدة على ساحل سرت ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.25) متر ، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة وذلك لاحتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على زوارة. - الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى : السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال لسقوط امطار حفيفه على الخليج وبنغازي ، والريح شلوق الى شرقي بينما يكون برانى على ساحل بنغازي سرعتـه ما بيـن (10 - 20) عقدة تصل هذا اليوم الى (25) عقدة على شحات ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.75)متر ، وخفيف الموج الى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة بسبب الاثربة المثارة. ...(وال)...