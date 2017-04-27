الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 27 أبريل 2017( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . ملخص عام : تبقى درجات الحرارة معتدلة على الساحل الغربي بينما تسجل ارتفاع على أغلب مناطق ليبيا. - رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة : السماء قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (22 -26) درجة مئوية على الساحل الغربي الممتد من راس اجدير إلى الخمس بينما تكون مابين (28 -34) درجة على باقي المناطق. - بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب : السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة مساء اليوم ويوم الغد والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على سهل بنغازي -جالو - الجبل الأخضر والخليج مثيرة للاتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (26-32) درجة مئوية. - الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة : السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للاتربة والرمال على الحمادة واقصى مناطق الجنوب مع هبوط في الرؤية الافقية ودرجـات الحرارة القصوى مابين(30-35) درجة مئوية. - الكفرة - تازربو - السرير : السماء قليلة السحب تتكاثر مساء هذا اليوم ويوم الغد والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مما تسبب في اثارة الغبار والرمال مع هبوط في الرؤية الافقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (40-36) درجة مئوية. ...(وال)...