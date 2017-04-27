حكومة الوفاق الوطني تطالب الاتحاد الاوروبي بتزويدها بزوارق لوقف تدفق المهاجرين الى اوروبا .

فاليتا 27 أبريل 2017 ( وال ) - كشفت مصادر دبلوماسية في الاتحاد الاوربي , أن حكومة الوفاق الوطني ، سلمت الاتحاد الاوروبي قائمة طويلة بالمعدات التي تحتاجها , وتشمل زوارق مراقبة كبيرة , للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين الى أوروبا . وأطلق الاتحاد الاوروبي عام 2015 "عملية صوفيا" لملاحقة مهربي البشر, لكن بسبب عدم إمكانية العمل في المياه الاقليمية الليبية يحاول الاتحاد أيضا تعزيز قوات خفر السواحل الليبية بالتدريب والمعدات. وقالت المصادر الدبلوماسية ان حكومة الوفاق طلبت 130 زورقا من كل الاحجام بعضها مسلح , وتشمل خمس سفن مراقبة يصل طولها الى 100 متر. وتضمنت لائحة الحكومة أيضا رادارات وأجهزة راديو. وقال مصدر في الاتحاد الاوروبي إن التوقعات بتلبية كل هذه المطالب "حاليا ليست واقعية على الاطلاق", في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء دفاع الاتحاد في مالطا لمدة يومين بدءا من أمس الاربعاء . وقال المتحدث بإسم وزارة الدفاع الالمانية إن "هذه التمنيات يتم تحليلها في الاتحاد الاوروبي", مضيفا أن "الهدف يجب أن يكون تزويد خفر السواحل الليبية بالمعدات لتصل الى المستوى المطلوب", وأن هذه الطلبات يجب أن تكون "معقولة". ...(وال)...