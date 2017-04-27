غابة جودائم تحتضن ملتقى كشفي على مستوى ليبيا .

جودائم 27 ابريل 2017 (وال) – انطلق بغابة جودائم امس الاربعاء فعاليات الملتقى الكشفي لتأهيل القادة على مستوى المدن والمناطق تحت شعار\\\" القيادة قمم يسيرها أصحاب الهمم\\\".\

ويشارك في هذا الملتقى الذي يستمر حتى 01 من شهر مايو المقبل 100 مدرب يشرفون على 300 دارس من 25 مفوضية من كل ربوع ليبيا جمعتهم الحركة الكشفية تحت أشجار غابة جودائم.\

وسيكون برنامج الملتقى الذي يقام برعاية الهيئة العامة للثقافة على مدى أسبوع كامل حافل بالمناشط الكشفية المتنوعة لتأهيل القادة في مجال – الإعداد-- التمهيدية – القسم العلمي. \

وافاد القائد الكشفي ومشرف عام الدورات التأهيلية \\\" أمحمد الفزاني\\\" لوكالة الانباء الليبية ان هذا الملتقلى الذي يشارك فيه كشافين من مختلف مناطق ليبيا سيتلقوا خلاله دورات دروس ومعلومات كشفية .\

واوضح ان هذا الملتقى يعد فرصة للقاء الكشافة وتبادل الآراء فيما بينهم .\

واشار الفزاني إلى ان يوم السبت القادم سيشهد يوم شعبي مفتوح بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والمهتمين بالحركة الكشفية ، مشيدا بكل الجهود التي كانت وراء هذا العمل .\

..(وال)..\

