المنتخب الوطني للشباب يلتقي تونس في بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم غدا الخميس..
الأربعاء ، 26- 04- 2017 - 22:32:00
\n طرابلس 26 أبريل 2017(وال)- يستهل المنتخب الوطني للشباب غدا الخميس \nأولى مشاركته ضمن افتتاح منافسات بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم بلقاء \nنظيره التونسي بالملعب الرياضي بسوسة. \n وسيلتقي في المباراة الأولى المدرجة ضمن افتتاح منافسات البطولة \nمنتخب الجزائر مع منتخب المغرب بنفس الملعب. \n وستجرى منافسات الجولة الثانية من البطولة يوم السبت القادم والتي \nستجمع تونس مع الجزائر في المباراة الأولى ، وليبيا مع المغرب في \nالمباراة الثانية .\n وتختتم منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة في الأول من \nمايو المقبل بلقاء ليبيا مع الجزائر في المباراة الأولى، وتونس مع المغرب\nفي المباراة الثانية .\n وكان قد عقد اليوم الأربعاء بتونس الاجتماع الفني بحضور رؤساء الوفود \nالمشاركة، وتم الاتفاق على شكل ونظام البطولة، حيث سيلعب كل منتخب ثلاث \nمباريات ، ومدة كل مباراة \"80\" دقيقة مقسمة على شوطين .\n يذكر أن بطولة شمال أفريقيا للشباب التي تستضيفها مدينة سوسة \nالتونسية وتتواصل منافساتها حتى الأول من مايو المقبل، تقام بمشاركة \nمنتخبات ليبيا وتونس والجزائر والمغرب .