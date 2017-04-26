المنتخب الوطني للشباب يلتقي تونس في بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم غدا الخميس..



طرابلس 26 أبريل 2017(وال)- يستهل المنتخب الوطني للشباب غدا الخميس

أولى مشاركته ضمن افتتاح منافسات بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم بلقاء

نظيره التونسي بالملعب الرياضي بسوسة.

وسيلتقي في المباراة الأولى المدرجة ضمن افتتاح منافسات البطولة

منتخب الجزائر مع منتخب المغرب بنفس الملعب.

وستجرى منافسات الجولة الثانية من البطولة يوم السبت القادم والتي

ستجمع تونس مع الجزائر في المباراة الأولى ، وليبيا مع المغرب في

المباراة الثانية .

وتختتم منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة في الأول من

مايو المقبل بلقاء ليبيا مع الجزائر في المباراة الأولى، وتونس مع المغرب

في المباراة الثانية .

وكان قد عقد اليوم الأربعاء بتونس الاجتماع الفني بحضور رؤساء الوفود

المشاركة، وتم الاتفاق على شكل ونظام البطولة، حيث سيلعب كل منتخب ثلاث

مباريات ، ومدة كل مباراة \"80\" دقيقة مقسمة على شوطين .

يذكر أن بطولة شمال أفريقيا للشباب التي تستضيفها مدينة سوسة

التونسية وتتواصل منافساتها حتى الأول من مايو المقبل، تقام بمشاركة

منتخبات ليبيا وتونس والجزائر والمغرب .