نتائج مباريات اليوم الثالث من نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة بطبرق.

طبرق 26 أبريل 2017 (وال)- تواصلت مساء اليوم الأربعاء بقاعة مدينة طبرق للألعاب الرياضية منافسات اليوم الثالث لنهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة، حيث أقيمت ثلاث مباريات ، أسفرت الأولى عن تفوق الأهلي بنغازي على الأهلي طرابلس بثلاث أشواط مقابل شوط واحد، وفي المباراة الثانية فاز السويحلي على أساريا بثلاثة أشواط نظيفة، وحقق النصر الفوز على الاتحاد المصراتي بثلاثة أشواط مقابل شوطين. وبختام مباريات اليوم الثالث يتصدر الأهلي بنغازي الترتيب المؤقت بـ(8) نقاط ، يليه السويحلي برصيد (7) نقاط، وأساريا (5) نقاط، والاتحاد المصراتي (4) نقاط، والنصر (3) نقاط ، والأهلي طرابلس بدون نقاط . وتقام يوم الجمعة القادم منافسات الجولة الرابعة بإجراء ثلاث مباريات ، يلتقي في الأولى السويحلي مع الاتحاد المصراتي، والثانية الأهلي طرابلس مع النصر، وفي الثالثة يلتقي الأهلي بنغازي مع أساريا . ...(وال)..