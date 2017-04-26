المؤتمر الصحفي الأول للحملة الوطنية المستدامة لحقوق الطفل.

طرابلس 26 أبريل 2017 ( وال )- أقيم مساء اليوم الأربعاء ببلدية حي الأندلس بطرابلس المؤتمر الصحفي الأول للحملة الوطنية المستدامة لحقوق الطفل، والذي استعرض من خلاله المشرفون على الحملة كل ما قاموا به من أعمال من خلال شرح علمي مفصل. وكانت الحملة الوطنية المستدامة لحقوق الطفل، والتي تشرف عليها الحركة العامة للكشافة والمرشدات، قد انطلقت تحت شعار " معا من أجل حقوق الطفل " وذلك للتعريف بحقوق الطفل، وضمان حياة آمنة وكريمة لفئة الأطفال. وفي مستهل المؤتمر، ألقت رئيس اللجنة التحضيرية للحملة الأستاذة " امباركة عدالة " كلمة بينت فيها أهمية حماية وصون حقوق الأطفال والنأي بهم عن التجاذبات والصراعات السياسية وتوفير ما يكفل لهم العيش الكريم والرعاية الصحية والنفسية والتعليم. وأضافت " عدالة " أن الحركة العامة للكشافة والمرشدات لا تملك الإمكانات المالية اللازمة التي تساعد في إنجاح هذه الحملة، ولكنها تملك العزيمة والخبرة والقدرات البشرية الوطنية. من جانبها، استعرضت عضو الحملة الأستاذة " آمال الهنقاري " من خلال شرح علمي مفصل ما تقوم به الحملة من جهود في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحملة الوطنية. بعد ذلك فُتح باب طرح الأسئلة والاستفسارات من قبل الصحفيين على رؤساء لجان الحملة، حيث أجاب رؤساء اللجان المشرفة على كل أسئلة الصحفيين في ما يتعلق بالخطوات التي قامت بها الحملة وما ستقوم به مستقبلا، وما هي الصعاب والمشاكل التي تواجههم في سبيل إنجاح هذه الحملة. ...(وال)...