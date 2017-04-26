نتائج مباريات بطولة الأهلي طرابلس الودية لكرة القدم اليوم الأربعاء.

طرابلس 26 أبريل 2017(وال)- جرت مساء اليوم الأربعاء بملعب طرابلس الدولي منافسات الجولة الثالثة من بطولة الأهلي طرابلس الودية لكرة القدم، والتي أسفرت عن فوز فريق المدينة على فريق الأخضر بهدفين مقابل لا شيء في المباراة الأولى، سجلهما المهاجم " رويد بن حامد" والمدافع " محمد النقاز" في زمن الشوط الثاني من المباراة . وقد شهدت المباراة إضاعة ضربة جزاء لفريق المدينة، وضربتي جزاء لفريق الأخضر في الشوط الأول، وخروج مدافع فريق المدينة " حسام العباني " بالبطاقة الحمراء في آخر دقائق الشوط الثاني. وبهذه النتيجة رفع فريق المدينة رصيده إلى (4) نقاط من مباراتين ويتصدر البطولة مؤقتا، فيما بقي فريق الأخضر برصيده السابق (4) نقاط من ثلاث مباريات. وفي المباراة الثانية انتهى لقاء فريق النصر مع فريق السويحلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، وبذلك يضع النصر أول نقطة في رصيده من مباراتين، فيما أضاف السويحلي النقطة الثالثة في رصيده من ثلاث مباريات. كما شهدت هذه المباراة إضاعة ضربة جزاء لفريق النصر في الشوط الأول ، وخروج لاعب السويحلي " أنس كحول " بالبطاقة الحمراء في ربع الساعة الأخير من الشوط الثاني. وبختام مباريات اليوم الأربعاء تكون حصيلة أهداف الجولات الثلاث (10) أهداف من (6) مباريات. ...(وال)...