\" قنصو \" يُطلع مجلس الوزراء على مستجدات الاوضاع بالجنوب .

طرابلس 26 أبريل2017 ( وال ) - ناقش مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء خلال اجتماعه العادي الخامس للعام الحالي بنود جدول أعماله وأهم التطورات والمستجدات في ليبيا وخاصة بالجنوب .

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية استعراض أهم المستجدات الخاصة بالأوضاع الأمنية والعسكرية بمنطقة الجنوب من قبل رئيس اللجنة المكلفة وزير الحكم المحلي المفوض \"بداد قنصو\" .

وفي الشأن الصحي تم إحالة ملف اعتماد مستشفى جنزور العام بسعة \" 40 \" سرير إلى وزارة الصحة .

وفي قطاع المواصلات وافق مجلس الوزراء على تخصيص المبلغ المطلوب من المتفرقات لصيانة الطريق الساحلي الممتد من جزيرة الغيران إلى جسر 27كم، وصيانة وتطوير مدخل جنزور .

ولصالح قطاع التعليم تم تكليف وزارة التخطيط بمنح جهاز التنمية وتطوير المراكز الإدارية سلفة مالية لاستكمال تنفيذ مشروع جامعة طرابلس.



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