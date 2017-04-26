\" قنصو \" يُطلع مجلس الوزراء على مستجدات الاوضاع بالجنوب .
الأربعاء ، 26- 04- 2017 - 19:31:00
طرابلس 26 أبريل2017 ( وال ) - ناقش مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء خلال اجتماعه العادي الخامس للعام الحالي بنود جدول أعماله وأهم التطورات والمستجدات في ليبيا وخاصة بالجنوب .\n وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية استعراض أهم المستجدات الخاصة بالأوضاع الأمنية والعسكرية بمنطقة الجنوب من قبل رئيس اللجنة المكلفة وزير الحكم المحلي المفوض \"بداد قنصو\" .\nوفي الشأن الصحي تم إحالة ملف اعتماد مستشفى جنزور العام بسعة \" 40 \" سرير إلى وزارة الصحة .\nوفي قطاع المواصلات وافق مجلس الوزراء على تخصيص المبلغ المطلوب من المتفرقات لصيانة الطريق الساحلي الممتد من جزيرة الغيران إلى جسر 27كم، وصيانة وتطوير مدخل جنزور .\nولصالح قطاع التعليم تم تكليف وزارة التخطيط بمنح جهاز التنمية وتطوير المراكز الإدارية سلفة مالية لاستكمال تنفيذ مشروع جامعة طرابلس.\n\n... ( وال ) ...