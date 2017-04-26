مستشارة الشؤون الخدمية تقوم بجولة تفقدية لمستشفى القره بوللي العام للوقوف على احتياجاته .

القره بوللي 26 أبريل 2017 ( وال ) - عقدت مستشارة الشؤون الخدمية بمكتب النائب \" أحمد معيتيق\" الدكتورة \" هند شوبار\" اليوم الاربعاء اجتماعاً موسعاً بمقر المجلس البلدي القره بوللي بحضور عضو البرلمان عن المنطقة \" ابتسام جمعة\" ورئيس وأعضاء المجلس البلدي ، ومدير إدارة الخدمات الصحية بالمنطقة .

وتم خلال الاجتماع استعراض الصعوبات التى تعانيها المرافق الصحية بالمنطقة وخاصة المستشفى العام بالقره بوللي والمتمثلة في نقص الإمكانيات بأنواعها .

وطالب الحضور وزارة الصحة بالعمل على حلحلة المختنقات التي تعيق تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وتوفير كل احتياجات المرافق الصحية، بالإضافة لفتح باب التعاقد مع العناصر الطبية والطبية المساعدة لتغطية العجز الذي تعاني منه المرافق الصحية، والعمل على استئناف برنامج الطبيب الزائر الداخلي مع المستشفيات التعليمية من أجل خلق توأمة بين العناصر الطبية والاستفادة من خبرتهم في بعض التخصصات التي يفتقرها مستشفى القره بوللي العام.

وقامت الدكتورة \" هند شوبار\" رفقة عضو البرلمان عن منطقة القره بوللي \" ابتسام جمعة\" عقب الاجتماع بجولة تفقدية لمستشفى القره بوللي العام .

وشملت هذه الجولة التى رافقها فيها أيضا رئيس وأعضاء المجلس البلدي القره بوللي ومدير إدارة الخدمات الصحية، المنطقة ومدير المستشفى ، الاقسام التى يضمها المستشفى ومركز خدمات غسيل الكلي، ومجمع العيادات، وأطلعت على الية العمل بهذه الاقسام واستمعت الى شروح وافية عن سير العمل بها ، واطلعت على احتياجاتها .

وتأتي زيارة \" شوبار\" لمنطقة القره بوللي عقب زيارة رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمنطقة في الأيام الماضية للنائب بالمجلس الرئاسي \" أحمد معيتيق\" الذين أطلعوه على احتياجات المدينة في جانب الخدمات الصحية وبعض المرافق الأخرى، والذي بدوره كلف\" شوبار\" لمتابعة ملف الصحة في المدينة من أجل حلحلة كل المعوقات التي تعرقل سير العمل فيها .



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