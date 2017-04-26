السعودية تعلن عن إحباط محاولة تفجير محطة بترولية بزورق مفخخ في محافظة جازان .

جدة 26 أبريل 2017 (وال) - أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء عن إحباط محاولة لتفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات النفطية بمحافظة جازان (جنوب غرب) المملكة باستخدام زورق مفخخ انطلق من المياه الإقليمية اليمنية. وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية في بيان "إن عناصر حرس الحدود بمنطقة جازان تمكنوا من إحباط محاولة تفجير الرصيف والمحطة بعد رصد الزورق عند انطلاقه من إحدى الجزر الصغيرة بالمياه اليمنية وتزايد سرعته عند دخوله إلى المياه السعودية في اتجاه رصيف ومحطة توزيع المنتجات انفطية". وذكر المتحدث أنه عند اعتراض القارب من قبل دوريات حرس الحدود البحرية اتضح عدم وجود أشخاص على متنه وتم التحكم فيه عن بعد ، مشيرا إلى أن حرس الحدود أطلقوا النار على محركاته قبل اقترابه من هدفه بمسافة ميل ونصف ميل بحري. وأضاف أنه بعد "فحص الزورق بالتنسيق مع القوات الملكية البحرية السعودية تبين أنه بحالة تشريك كاملة بمواد شديدة الانفجار حيث تم تأمين الموقع والتعامل معه في عرض البحر".