تشغيل الوحدة السادسة بمحطة كهرباء الزويتينة.

طرابلس 26 أبلايل 2017 (وال) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة السادسة بمحطة كهرباء الزويتينة الغازية على الشبكة العامة بعد توقف دام قرابة عامين. وذكر مكتب الإعلام بالشركة إن دخول الوحدة السادسة سيعزز الشبكة العامة بطاقة تقدر بـ 250 ميغاوات بما يسهم في تحسين أداء الشبكة بشكل عام وتخفيف الأحمال على العديد من المناطق . وكانت حريق شب في محول القدرة 220/20 بالوحدة السادسة في 18 أبريل عام 2014 أدى إلى توقف الوحدة عن الخدمة قبل أن يتمكن المهندسون من إصلاح الأعطال أمس الثلاثاء. يشار إلى أن محطة كهرباء الزويتينة الغازية تسهم في تغطية الطلب على الطاقة في المنطقة الوسطى وتحديدا مدينة اجدابيا وما حولها، بالإضافة إلى مدينتي السرير والكفرة جنوب شرق البلاد بطاقة توليد تصل إلى 600 ميغاوات تقريبا. ..(وال)..