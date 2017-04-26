مركز حقوقي : الاحتلال الإسرائيلي يتسبب بوفاة طفلة من قطاع غزة بعد منعها الانتقال خارج القطاع لتلقي العلاج .

غزة 26 ابريل 2017 (وال)- اعلن مركز الميزان لحقوق الانسان الفلسطيني عن وفاة طفلة فلسطينية مريضة من قطاع غزة بسبب منع سلطات الاحتلال الاسرائيلي نقلها خارج القطاع لتلقي العلاج. وذكر المركز أن الطفلة آية غالب خليل أبو مطلق (5 أعوام), من سكان بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع, تعاني منذ ولادتها من اضطرابات التغذية والاستقلاب. واضاف ان الطفلة تحصلت على تحويلة طبية من وزارة الصحة الفلسطينية للعلاج خارج القطاع, حيث حجزت لها موعدين للعلاج في مستشفى جمعية المقاصد, غير أنها لم تتلق أي رد على طلبها. واشار المركز إلى أن وقوع ثلاث حالات وفاة وقعت خلال الربع الأول من العام الجاري. واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة, الإجراءات والممارسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المرضى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة, والتي تحول دون وصولهم إلى المستشفيات خارج القطاع, والتي تسببت في وفاة الطفلة المريضة ية خليل أبو مطلق, جراء عدم منحها تصريح من قبل السلطات الإسرائيلية للمرور عبر حاجز بيت حانون والوصول لمستشفى جمعية المقاصد الخيرية لتلقي العلاج. وقال إن استمرار إجراءات المنع والمماطلة التي تتخذها سلطات الاحتلال بحق المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة, أفضت إلى تدهور بالغ في أوضاعهم الصحية,وفاقمت من معاناتهم الإنسانية, وهي تشكل مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني. واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة الإجراءات التعسفية الإسرائيلية بحق مرضى قطاع غزة, محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاة الطفلة المريضة, مؤكدا أن استمرار إجراءات المماطلة والمنع سوف تفضي إلى مزيد من حالات الوفاة.